Voorbijgangers merkten de koe rond 17.15 uur op in de Ieperleedijkstraat. Het dier bleef in de buurt van de oever, maar raakte niet meer op het droge. Omdat de plek moeilijk bereikbaar was, moest het dierenreddingsteam van de zone Westhoek met een boot ter plaatse komen. De reddingsactie vergde heel wat moeite, maar uiteindelijk kon de koe veilig naar de weide worden gebracht.

Voor het gespecialiseerde team was het al de vijfde interventie in een week tijd. Eerder werden ook in Pollinkhove, Lo-Reninge, Mesen en Diksmuide koeien uit het water gehaald.