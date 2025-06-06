25°C
Houthulst

Num­mer 5! Brand­weer redt koe uit kanaal Ieper-IJzer in Merkem

In Merkem, bij Houthulst, heeft de brandweer zondagavond een koe uit het water gehaald. Het dier was door een afsluiting geraakt en belandde zo in het kanaal Ieper-IJzer.

Voorbijgangers merkten de koe rond 17.15 uur op in de Ieperleedijkstraat. Het dier bleef in de buurt van de oever, maar raakte niet meer op het droge. Omdat de plek moeilijk bereikbaar was, moest het dierenreddingsteam van de zone Westhoek met een boot ter plaatse komen. De reddingsactie vergde heel wat moeite, maar uiteindelijk kon de koe veilig naar de weide worden gebracht.

Voor het gespecialiseerde team was het al de vijfde interventie in een week tijd. Eerder werden ook in Pollinkhove, Lo-Reninge, Mesen en Diksmuide koeien uit het water gehaald.

Redactie
Brandweerzone Westhoek

