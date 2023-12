Het gaat al om de vierde besmetting met vogelgriep van het type H5 deze winter. Op 1 december werd een eerste besmetting vastgesteld in Diksmuide. De tweede besmetting vond een week later plaats in een legbedrijf binnen de beschermingszone die was ingevoerd na de eerste besmetting. Afgelopen dinsdag werd in Alveringem een derde besmetting vastgesteld.

Op 9 december werd een afschermplicht voor pluimvee van professionele houders en hobbyhouders ingevoerd.

Het FAVV raadt particuliere houders bovendien sterk aan om hun ren te overspannen om het contact met wilde vogels te vermijden. De dieren voederen en drenken moet verplicht binnen gebeuren.