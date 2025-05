Burgemeester van Roeselare Kris Declercq: "Wel, we vinden het belangrijk dat mensen van een park zoals dit hier kunnen genieten. Je moet geen drooglegging gaan organiseren overal in de stad. Maar het is wel verstandig, vinden we, op gerichte pleinen en parken, de kinderen laten spelen en dat ze niet gehinderd worden door mensen die teveel naar het glaasje kijken. Daar zijn we strenger op en dat heeft op het Stationsplein al veel resultaten afgeworpen van meer dan 200 GAS-boetes twee jaar geleden naar 10 vorige maand."