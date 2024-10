De markt vanmorgen was ook het decor voor de laatste loodjes in de kiescampagne. Politici daar vonden de afschaffing van de stemplicht geen goed idee. "Ik denk dat de impact relatief groot zal zijn in Oostende," zegt Didier Brissinck van Vooruit Plus. "Je ziet bij vorige verkiezingen al dat het aantal mensen dat niet komt, hoger lag dan het Vlaamse gemiddelde."