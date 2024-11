“We gingen naar een plaatselijke landbouwer gaan vragen of we een biet mochten hebben. In de tuin konden we onze lantaarn dan voorbereiden. Daar was heel veel werk aan en dan gingen we fier met onze biet naar Sint-Maarten”, vertelt vrijwilliger Luc Pyncket.

Leerlingen uit Ieper gaan de bieten nog versieren. Zondag hangen ze dan allemaal klaar bij een stand van het Yper Museum om mee te nemen in de bietenstoet, op weg naar Sint-Maarten.