De man uit Noord-Macedonië werd internationaal geseind en op de luchthaven van Düsseldorf ingerekend. Na bijna anderhalve maand in een Duitse cel werd de verdachte begin mei vorig jaar aan ons land overgeleverd. Tijdens zijn eerste verhoor beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Na dat verhoor werd de verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Enkele maanden later legde hij bekentenissen af.

Volgens hem speelde een kameraad een cruciale rol tijdens de moord. Die verdachte zou terug naar Noord-Macedonië gevlucht zijn. Hij werd al verhoord over de feiten, maar is nog steeds op vrije voeten. In principe levert Noord-Macedonië geen onderdanen uit.

Op 26 juni werd een reconstructie gehouden. De verdachte moest tonen hoe hij samen met zijn kompaan het lichaam in een zetel verstopte en vervolgens in een bestelwagen legde. Er zal bijkomend technisch onderzoek uitgevoerd worden om na te gaan of zijn versie van de feiten geloofwaardig is.