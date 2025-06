Vrijdagavond en -nacht trekt een onweerslijn met forse rukwinden over het westelijk deel van het land. Dat gaat gepaard met tijdelijk forse buien en eventueel hagel. Weerman Geert Naessens: “Ik denk dat ergens vanavond, waarschijnlijk pas later in de avond, boven Frankrijk een MCS ontstaat. Dat is een complex van onweerscellen dat dan over onze regio zal trekken. Zwaartepunt van de buien ligt waarschijnlijk boven West-Vlaanderen. Daar kunnen rukwinden bij zitten die mogelijk schade brengen van 70 km per uur en meer. Er is ook kans op hagel en veel regen op korte tijd. Dat kan om enkele tientallen liters water gaan waarbij overlast en schade mogelijk is.”

Het nummer 1722 dient voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Bij mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112.