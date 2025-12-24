Nog twee dagen schaatsen zonder dak: rukwinden scheuren dakbekleding van ijspiste in Middelkerke los
Door rukwinden is de overdekking van de schaatspiste naast Silt in Middelkerke beschadigd geraakt. Acht grote dakpanelen werden losgescheurd, waardoor de piste enkele uren dicht bleef. De ijspiste zelf liep geen schade op en blijft nog tot komende zondag open.
In Middelkerke bleef de overdekte schaatspiste naast Silt vanochtend enkele uren gesloten na stormschade. Rukwinden scheurden acht grote plastic dakpanelen los, waardoor de constructie beschadigd raakte. "Daar kun je niet veel aan doen. Dat is de zee… We vinden dit niet erg, want het loopt toch zowat op zijn einde. Vanaf maandag beginnen we met de afbraak, dus het hoeft niet hersteld te worden", zegt schepen van Toerisme Natacha Lejaeghere.
Het duurde tot na de middag voordat de piste weer veilig werd bevonden. De uitbater verwijderde de loshangende delen, maar de ijspiste zelf liep geen schade op.