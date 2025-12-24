4°C
Aanmelden
Nieuws
Middelkerke

Nog twee dagen schaat­sen zon­der dak: ruk­win­den scheu­ren dak­be­kle­ding van ijs­pis­te in Mid­del­ker­ke los

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Door rukwinden is de overdekking van de schaatspiste naast Silt in Middelkerke beschadigd geraakt. Acht grote dakpanelen werden losgescheurd, waardoor de piste enkele uren dicht bleef. De ijspiste zelf liep geen schade op en blijft nog tot komende zondag open. 

In Middelkerke bleef de overdekte schaatspiste naast Silt vanochtend enkele uren gesloten na stormschade. Rukwinden scheurden acht grote plastic dakpanelen los, waardoor de constructie beschadigd raakte. "Daar kun je niet veel aan doen. Dat is de zee… We vinden dit niet erg, want het loopt toch zowat op zijn einde. Vanaf maandag beginnen we met de afbraak, dus het hoeft niet hersteld te worden", zegt schepen van Toerisme Natacha Lejaeghere.

Het duurde tot na de middag voordat de piste weer veilig werd bevonden. De uitbater verwijderde de loshangende delen, maar de ijspiste zelf liep geen schade op. 

511 BB LINKS ijspistemiddelkerke
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Schaatspiste

Meest gelezen

Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Afvalophaling Diftar

Eerste ophaling met diftarcontainers in Harelbeke loopt vlot voor bewoners én ophalers
Kerst in oostende

Heel wat mensen zoeken met Kerst de kust op
Ouders

Kerstkindje Ella geboren in gang van ziekenhuis: mama en baby stellen het goed
304 BB RECHTS kapeladornes

Bidkapel van de Jeruzalemkerk in Brugge is gerenoveerd: verborgen parel nu open voor publiek
Responsible Young Drivers

Responsible Young Drivers met oudejaar weer paraat, met nieuw telefoonnummer
Ocmw

Vrieskou: steden voorzien extra opvang voor 's nachts
Aanmelden