Eén van de drie gaf zichzelf onlangs aan. De politie van de zone Grensleie pakte nu een tweede op. Hij verbleef in een huis, de eigenaar ontkende nochtans dat hij daar was. Maar de politie wachtte hem op in de buurt, en kon hem oppakken na en korte achtervolging toen hij naar buiten kwam.



Hij moet nu de rest van zijn straf weer uitzitten in de gevangenis van Ieper.