Op deze week na, moeten we het deze zomervakantie vooral stellen met wisselvallig weer en frisse temperaturen. En laat dat nu net een grote factor zijn om al dan niet naar zee te komen.

“Het weer speelt voor mij een grote rol”, vertelt Pieter uit Heist-op-den-Berg. “Je kan al niet veel in zee zwemmen. Op een dag zoals gisteren hebben we wel een hele dag aan het strand kunnen liggen, kunnen zwemmen… En dat is voor mij toch wel een beetje de kust.”