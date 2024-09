September is een gitzwarte maand ten huize Hilde Crevits. Begin deze maand moest de politica afscheid nemen van haar mama, Jeanny. Amper een week later stierf ook papa Frans. Deze nacht volgden dan nog meer tranen. Schoonvader Roger verloor de strijd tegen kanker. Crevits woonde samen met haar ouders en schoonouders in een kangoeroewoning in Torhout.

“Hij was sinds een dikke week terug thuis bij ons in de kangoeroewoning, maar vannacht verloor ook mijn schoonpapa, onze opa Roger, zijn strijd tegen kanker. “Neem tijd om te rouwen”, adviseerden veel mensen de voorbije dagen, maar hoe doe je dat, als je drie (groot)ouders op evenveel weken verliest?”, klinkt het bij Crevits in een Facebookpost.