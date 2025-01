Op de beelden na een luide knal een enorme steekvlam te zien. Je ziet en hoort ook enkele jongeren die bij het incident betrokken zijn, maar toen de politie en brandweer ter plaatse kwamen, waren zij al weggevlucht. De schade aan de brug aan het VTI valt op het eerste gezicht mee, maar toch wil de politie weten wie hier achter zit. Zo hebben ze het vermoeden dat er benzine voor de bom gebruikt is. Daarom bezoeken agenten nu alle benzinestations in de buurt.

“We kijken wie er langs geweest is, en of er verdachte handelingen zijn geweest bij het aankopen van benzine. Maar we vragen ook dat mensen die eventueel iets zouden weten, ons contacteren en ons de nodige informatie te bezorgen”, zegt Carl Vyncke van politiezone RIHO.