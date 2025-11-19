Nog geen uitspraak in zaak Zonnebeke – De Lijn: dossier verhuist naar Mechelen
De ondernemingsrechtbank in Ieper zal zich niet uitspreken over het geschil tussen de gemeente Zonnebeke en De Lijn. De zaak wordt doorverwezen naar de rechtbank in Mechelen.
De gemeente Zonnebeke en vervoersmaatschappij De Lijn staan tegenover elkaar in een conflict over het busaanbod in de regio. De ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, heeft nu beslist dat zij niet bevoegd is om de zaak te behandelen. Het dossier verhuist daarom naar de ondernemingsrechtbank in Mechelen.
Spitsbussen verdwenen en aangepast aanbod in daluren
Zonnebeke stapte naar de rechter omdat het gemeentebestuur vindt dat de dienstverlening van vijf buslijnen begin 2024 ondermaats was. Dat was na de invoering van het nieuwe vervoerplan van De Lijn, waarbij in de Westhoek onder meer spitsbussen verdwenen en het aanbod in de daluren werd aangepast. Volgens de gemeente leidde dat tot klachten van inwoners over volle of ontbrekende bussen.
“Onze inwoners hebben daar maandenlang de gevolgen van gedragen”, stelt de gemeente Zonnebeke. “Daarom vragen we de terugbetaling van een deel van de kosten die we als gemeente betalen.”
23.391,70 euro
Concreet gaat het om 23.391,70 euro. Dat bedrag slaat op de gemeentelijke tussenkomst in de Buzzy pazz, een jongerenabonnement waarvoor Zonnebeke al sinds 2009 mee betaalt.
De rechtbank in Ieper oordeelt nu dat alleen de collega’s in Mechelen over dit geschil kunnen oordelen. Dat is zo voorzien in het reglement rond alle abonnementen bij De Lijn. Daarom verhuist het dossier nu naar de ondernemingsrechtbank in Mechelen.