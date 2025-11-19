Zonnebeke stapte naar de rechter omdat het gemeentebestuur vindt dat de dienstverlening van vijf buslijnen begin 2024 ondermaats was. Dat was na de invoering van het nieuwe vervoerplan van De Lijn, waarbij in de Westhoek onder meer spitsbussen verdwenen en het aanbod in de daluren werd aangepast. Volgens de gemeente leidde dat tot klachten van inwoners over volle of ontbrekende bussen.

“Onze inwoners hebben daar maandenlang de gevolgen van gedragen”, stelt de gemeente Zonnebeke. “Daarom vragen we de terugbetaling van een deel van de kosten die we als gemeente betalen.”