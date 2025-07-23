Nog een weekje vakantie: lerarentekort blijft een grote bezorgdheid
Bij ons kunnen leerlingen nog van een weekje vakantie genieten, maar in Wallonië beginnen zo'n 900.000 Franstalige leerlingen in het lager en secundair onderwijs vandaag al aan hun eerste schooldag.
Voor het vierde jaar op rij start het Franstalig onderwijs een week vroeger dan het Nederlandstalig onderwijs. Enkele jaren geleden werd beslist om de zomervakantie in te korten en de herfst- en krokusvakantie met een week te verlengen, in de hoop de kwaliteit van het onderwijs op te krikken.
Topprioriteit
Een grote bezorgdheid, zowel in Wallonië als in Vlaanderen, is het lerarentekort. Bij het begin van de legislatuur werd dit probleem nog uitgeroepen tot topprioriteit. In januari werden vier werkgroepen opgericht, maar het overleg tussen regering, vakbonden en onderwijskoepels lijkt vastgelopen. Ook in het Franstalig onderwijs werd er vorig schooljaar fors gestaakt tegen de toenemende werkdruk en de federale pensioenhervorming.