Een grote bezorgdheid, zowel in Wallonië als in Vlaanderen, is het lerarentekort. Bij het begin van de legislatuur werd dit probleem nog uitgeroepen tot topprioriteit. In januari werden vier werkgroepen opgericht, maar het overleg tussen regering, vakbonden en onderwijskoepels lijkt vastgelopen. Ook in het Franstalig onderwijs werd er vorig schooljaar fors gestaakt tegen de toenemende werkdruk en de federale pensioenhervorming.