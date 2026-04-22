De controleactie in de keuringsstations van onder andere Roeselare werd georganiseerd door kampeervereniging Pasar samen met autokeuringsorganisatie GOCA Vlaanderen en de politie. Er werden in totaal 164 campers gratis gewogen en gecontroleerd.

Pasar wijst erop dat een overbeladen camper of caravan het risico op gevaarlijke situaties, zoals slingeren, verhoogt. "Correct laden is essentieel", geeft de vereniging mee. "Zware bagage plaats je best laag en zo dicht mogelijk bij de as, terwijl lichtere spullen in kastjes of meer naar de voor- of achterkant kunnen worden opgeborgen." Ze roept ook op tot voldoende aandacht voor de staat van de banden.