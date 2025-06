Alstom trok eerder naar de Raad van State, en midden april besliste de Franstalige kamer van het rechtscollege dat de onderhandelingen tussen de NMBS en CAF on hold moesten worden gezet terwijl ze zich boog over een eventuele vernietiging. Volgens de Raad was de NMBS niet duidelijk genoeg over welke methode ze gebruikt had bij de beoordeling.