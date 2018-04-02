De plechtigheid ging van start met een mis in de stedelijke vismijn. Daarna trok het gezelschap naar de kaai, waar de pastoor van Nieuwpoort de vissersvloot zegende. Een jaarlijkse traditie waar de sector veel belang aan hecht.

“Het is een uiting van vertrouwen. Het geloof dat er iets hogers is dan het dagelijkse dat we zien. Vissers vertrouwen daarop en willen zich daar jaarlijks aan toevertrouwen”, zegt pastoor Albert Devloo.