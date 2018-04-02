Nieuwpoort herdenkt vissers die nooit terugkeerden van zee: “Een uiting van vertrouwen”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op Pinkstermaandag heeft Nieuwpoort traditiegetrouw alle vissers herdacht die op zee om het leven kwamen. Met een herdenkingsmis, de zegening van de vloot en een bloemenhulde bracht de stad hulde aan wie nooit van een vaart terugkeerde.
De plechtigheid ging van start met een mis in de stedelijke vismijn. Daarna trok het gezelschap naar de kaai, waar de pastoor van Nieuwpoort de vissersvloot zegende. Een jaarlijkse traditie waar de sector veel belang aan hecht.
“Het is een uiting van vertrouwen. Het geloof dat er iets hogers is dan het dagelijkse dat we zien. Vissers vertrouwen daarop en willen zich daar jaarlijks aan toevertrouwen”, zegt pastoor Albert Devloo.
Bloemenhulde voor overleden vissers
Na de zegening volgde een bloemenhulde aan het Vissersmonument op de Kaai. Voor nabestaanden blijft dat een bijzonder emotioneel moment.
“Mijn broer is in 1998 vergaan op zee. Hij voer mee in de plaats van iemand anders die niet mee kon en jammer genoeg is dat schip vergaan in Oostende”, vertelt Francine Le Louarn.
Visserij blijft belangrijk voor Nieuwpoort
Nieuwpoort blijft als enige kuststad eigenaar van haar vismijn. Volgens Promovis Nieuwpoort blijft die een belangrijke economische en toeristische troef.
“De vismijn is een katalysator voor alles wat zich in Nieuwpoort afspeelt op vlak van toerisme en lokale economie. Er is een mooie samenwerking tussen de lokale veiling, vissers en de vishandel”, klinkt het.
Ondanks de moeilijke situatie waarin de sector zich bevindt, blijft er ook toekomstgericht gedacht. Recent werd nog een nieuw vissersschip gedoopt en binnen enkele weken volgt er nog een nieuw schip.