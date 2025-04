Op Paasmaandag herdenkt vissersgemeenschap de vissers die omkwamen op zee. Een van hen is Glenn Vandewalle, die begin dit jaar slachtoffer werd van een tragisch ongeval aan boord van de Zeebrugge 45: "Op 5 januari. ’s Avonds om 23 uur is hij overboord gevallen. Hij is verdronken. In januari is het water koud. Gelukkig hebben we hem terug gevonden. Ja, we gaan dat nooit meer vergeten. Dat tekent een mens, zeker als je aan boord was", getuigt Marcel Torcq.

Waardevolle traditie

Elk jaar worden de vissersfamilies uitgenodigd om hun dierbaren die op zee omkwamen te herdenken. Deze traditie is een erkenning van de mensen met een zeemansgraf. Zo’n tweehonderd mensen woonden de jaarlijkse plechtigheid bij. Ooit was dat een veelvoud. Het is een plechtigheid die wel ook mensen buiten de vissersgemeenschap aanspreekt.