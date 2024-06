Een derde nieuwkomer bij Vooruit is Nawal Maghroud uit Kortrijk. Zij stond op de tweede plaats voor het Vlaams parlement en haalde meer dan 6.400 voorkeurstemmen. Nawal Maghroud is 32 en fractieleider voor Vooruit in de gemeenteraad van Kortrijk. Ze werkt momenteel op de HR-dienst van de FOD financiën. “Ik ben heel blij dat ik verkozen ben. Ik besef het nog niet allemaal even goed. Ik zou me graag willen inzetten voor onderwijs. Onderwijs heeft ook voor mij heel veel deuren geopend. Dat is wat ik wil doen voor heel veel andere jongeren ook. Ik zet me daar ook voor in met mijn vrijwilligerswerk in Kortrijk omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind. Vandaag de dag loopt het niet goed. De leerkrachten geven het ook zelf aan, ook de leerlingen geven het aan. Ze zitten veel te lang in de studie. Ik wil dat aanpakken in het Vlaams parlement.”