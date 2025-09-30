17°C
Nieu­we web­si­te helpt 12-jari­gen bij studiekeuze

Kinderen van de lagere school zullen beter worden geholpen bij de studiekeuze voor het middelbaar onderwijs. Het CLB West-Vlaanderen pakt uit met een nieuwe website voor de jongeren en hun ouders. Die werd vanmorgen voorgesteld in Brugge.

Het is een kindvriendelijke website geworden, die de CLB’s uit West-Vlaanderen samen maakten met enkele hogeschoolstudenten. Een studiekeuze maken en een school kiezen is voor veel 12-jarigen en hun ouders geen makkelijke opdracht. Vaak kiezen ze voor een school omdat die dichtbij ligt, of omdat broers of zussen er al op school zitten. Maar dat is niet altijd de beste manier. Op de website ontdekken leerlingen samen met hun ouders en mascotte Sam hun interesses, talenten en keuzemogelijkheden.

Hanne Casteleyn, Vrij CLB Westhoek-Houtland: “We leggen het accent op het keuzeproces en reiken een tool aan om ouders en leerlingen te begeleiden in dat proces. Dat is een nieuw gegeven. Het is vooral ook nieuw dat we het over de hele provincie en over alle netten heen vorm hebben kunnen geven. We zijn heel trots op het resultaat.”

