Het oude westerstaketsel werd in november 2023 afgebroken voor de nieuwe dam, een investering van bijna 20 miljoen euro door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Naast bescherming komt er ook een wandelpad, dat deze maand opent.

De werken zitten in de laatste fase, met afwerking en natuurherstel zoals helmgras en nieuwe duinvorming. Sommige wandelaars vrezen dat de dam te laag is omdat hij bij stormtij onder water staat, maar volgens MDK is dat juist de bedoeling: onder de waterspiegel houdt de dam zand tegen en blijft de havengeul toegankelijk.