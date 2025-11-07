Nieuwe stijlvolle terrassen geven Grote Markt van Kortrijk frisse uitstraling
De Grote Markt van Kortrijk krijgt een nieuwe look. Steeds meer horecazaken kiezen er voor moderne, vaste terrasconstructies die comfort en uitstraling combineren met respect voor het historische plein. De vernieuwing is het gevolg van het nieuwe terrasreglement dat de stad vorig jaar goedkeurde.
De vorige terrasconstructies dateren al van 1999 en waren dringend aan vervanging toe. Het nieuwe reglement biedt ondernemers meer duidelijkheid en creatieve vrijheid, maar binnen een samenhangend kader dat past bij de omgeving.
“We willen kwaliteit en karakter brengen zonder het open zicht op het plein te verliezen,” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker. “In overleg met de horeca en de constructeurs hebben we een helder kader uitgewerkt dat zorgt voor een verzorgd straatbeeld en een mooi evenwicht tussen beleving en esthetiek.”
Eerste voorbeelden vallen op
De horecazaken Nata, Maddox en Nomma waren de eersten om het nieuwe systeem te omarmen. Hun nieuwe terrassen trekken meteen de aandacht. “Het resultaat mag gezien worden,” zegt schepen van Middenstand Wouter Allijns. “Hun klanten genieten voortaan in een fris en stijlvol jasje. Dat werkt inspirerend: ook andere ondernemers maken nu plannen om te investeren.”
De stad werkte voor het ontwerp samen met ervaren spelers uit de sector, waaronder Renson, Winsol, Brustor, Van Hoof en Ostyn. Daarbij werd rekening gehouden met het UNESCO-erfgoedkarakter van de Grote Markt en de beschermde monumenten in de buurt. De terrassen blijven dus lichte structuren die het open karakter van het plein bewaren.
Tijd tot 2028
Alle horecazaken krijgen tijd tot 2028 om hun terras aan te passen aan het nieuwe kader. Ondernemers kunnen kiezen voor vaste constructies of vaste parasols, in overleg met de stad. Verschillende zaken, zoals Lemonade, Riverso en Poke Bowls, hebben al aanpassingen uitgevoerd of plannen in die richting.
“We begeleiden elke ondernemer stap voor stap,” besluit Vanhoenacker. “Zo zorgen we samen voor een kwaliteitsvol geheel dat zowel de ondernemers als de bezoekers ten goede komt.”