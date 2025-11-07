De vorige terrasconstructies dateren al van 1999 en waren dringend aan vervanging toe. Het nieuwe reglement biedt ondernemers meer duidelijkheid en creatieve vrijheid, maar binnen een samenhangend kader dat past bij de omgeving.

“We willen kwaliteit en karakter brengen zonder het open zicht op het plein te verliezen,” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker. “In overleg met de horeca en de constructeurs hebben we een helder kader uitgewerkt dat zorgt voor een verzorgd straatbeeld en een mooi evenwicht tussen beleving en esthetiek.”