

De werken starten in het voorjaar bij de Nieuwpoortsluis op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in Veurne. Daar worden vier paar deuren vernieuwd. Tijdens de werken is er geen scheepvaart mogelijk tussen Veurne en Duinkerke. In het najaar volgt de sluis in Fintele, die de verbinding vormt tussen de IJzer en het Lokanaal. Daar worden twee paar deuren vervangen en wordt ook het metselwerk aan de toegangstrappen gerestaureerd.

“Om de nieuwe deuren te plaatsen, moeten de sluiskolken volledig drooggezet worden,” zegt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg. “Dat betekent dat het scheepvaartverkeer tijdelijk wordt onderbroken.”

De werken kaderen binnen het onderhoud van de waterweginfrastructuur en maken deel uit van het actieplan Weerbare Westhoek. De opdracht is toegewezen aan aannemer Van Huele uit Oostende.