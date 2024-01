'Alain en ook Alain' duiken in de Romeinse geschiedenis, een tijd van decadentie en nog veel meer. De eerstvolgende voorstellingen in Izegem, Tielt, Ieper en Harelbeke zijn uitverkocht. 20.000 tickets zijn al meteen de deur uit. “We hebben nu nog beslist om in het najaar nog wat zalen erbij te zetten. Er blijft vraag, laten we het zo zeggen. We gaan een herneming doen in november, december, dus keep you posted.”