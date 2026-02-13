Nieuwe schoolcampus voor De Regenboog in Geluveld werkt samen met Nero architecten
Schoolcampus
Het gemeentebestuur van Geluveld (Zonnebeke) kondigt met trots de selectie van Nero architecten aan voor het ontwerp van de nieuwe schoolcampus van gemeentelijke basisschool De Regenboog. Er zijn al enkele ontwerpen van hoe de nieuwe campus er gaat uitzien beschikbaar.
De nieuwe school wordt gebouwd op de site tussen de Sint-Margarethakerk en de bestaande kleuterschool aan de Polderweg in Geluveld (Zonnebeke). De nieuwbouw komt op het huidige sportveld, waardoor de bestaande groene ruimte, de lindebomen en de “berg van Geluveld” behouden blijven.
Het ontwerp voorziet zes klaslokalen op de eerste verdieping, ingericht om ook in graden te kunnen werken, aangevuld met een muzieklokaal, een multifunctioneel klaslokaal en een sportzaal. In de Sint-Margarethakerk wordt een refter en keuken ondergebracht in een demonteerbare houten box, waarbij het oorspronkelijke toegangsportaal en de sacrale ruimte beschikbaar blijven.
Turnzaal
Maar ook buiten de schooluren krijgt deze ruimte een belangrijke rol. De polyvalente box kan worden gebruikt voor verenigingen, lezingen, studie- en ontmoetingsmomenten. De sportzaal krijgt een aparte ingang aan de Polderweg, zodat buurtverenigingen en sportclubs de infrastructuur ook buiten de schooluren kunnen gebruiken. De komende drie maanden wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt in overleg met alle partners.