6°C
Aanmelden
Nieuws
Zonnebeke

Nieu­we school­cam­pus voor De Regen­boog in Gelu­veld werkt samen met Nero architecten

Schoolcampus De Regenboog in Geluveld

Schoolcampus

Het gemeentebestuur van Geluveld (Zonnebeke) kondigt met trots de selectie van Nero architecten aan voor het ontwerp van de nieuwe schoolcampus van gemeentelijke basisschool De Regenboog. Er zijn al enkele ontwerpen van hoe de nieuwe campus er gaat uitzien beschikbaar. 

De nieuwe school wordt gebouwd op de site tussen de Sint-Margarethakerk en de bestaande kleuterschool aan de Polderweg in Geluveld (Zonnebeke). De nieuwbouw komt op het huidige sportveld, waardoor de bestaande groene ruimte, de lindebomen en de “berg van Geluveld” behouden blijven. 

Het ontwerp voorziet zes klaslokalen op de eerste verdieping, ingericht om ook in graden te kunnen werken, aangevuld met een muzieklokaal, een multifunctioneel klaslokaal en een sportzaal. In de Sint-Margarethakerk wordt een refter en keuken ondergebracht in een demonteerbare houten box, waarbij het oorspronkelijke toegangsportaal en de sacrale ruimte beschikbaar blijven.

Turnzaal Nieuwe schoolcampus voor De Regenboog in Geluveld

Turnzaal

Maar ook buiten de schooluren krijgt deze ruimte een belangrijke rol. De polyvalente box kan worden gebruikt voor verenigingen, lezingen, studie- en ontmoetingsmomenten. De sportzaal krijgt een aparte ingang aan de Polderweg, zodat buurtverenigingen en sportclubs de infrastructuur ook buiten de schooluren kunnen gebruiken. De komende drie maanden wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt in overleg met alle partners. 

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Bouwproject

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Jo Brouns

Vlaams minister Jo Brouns zet licht op groen voor schoolgebouw en toekomstige brandweersite in Wevelgem
Belgian Vegan Awards 2025

Vegan pareltjes uit Brugge vallen in de prijzen op Belgian Vegan Awards 2025
Alcoholverbod

Kortrijk bindt strijd aan met overlast: alcoholverbod en overlastteam moeten hinder beperken
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend
Zonnebeke investeert 1,5 miljoen euro voor renovatie van oude jongensschool in Passendale

Zonnebeke investeert 1,5 miljoen euro voor renovatie van oude jongensschool in Passendale
Politiezone VLAS

Politiezone Westkust controleert zo'n 3.500 voertuigen tijdens actie in De Panne en Koksijde
Aanmelden