De nieuwe school wordt gebouwd op de site tussen de Sint-Margarethakerk en de bestaande kleuterschool aan de Polderweg in Geluveld (Zonnebeke). De nieuwbouw komt op het huidige sportveld, waardoor de bestaande groene ruimte, de lindebomen en de “berg van Geluveld” behouden blijven.

Het ontwerp voorziet zes klaslokalen op de eerste verdieping, ingericht om ook in graden te kunnen werken, aangevuld met een muzieklokaal, een multifunctioneel klaslokaal en een sportzaal. In de Sint-Margarethakerk wordt een refter en keuken ondergebracht in een demonteerbare houten box, waarbij het oorspronkelijke toegangsportaal en de sacrale ruimte beschikbaar blijven.

