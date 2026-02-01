12°C
Nieu­we schaak­lo­ca­ties in Oostende

Het initiatief 'Schaken aan Zee' van de stad Oostende breidt verder uit. In totaal zijn er nu twaalf locaties waar er geschaakt kan worden. 'Schaken aan Zee' ontstond in 2023 als voorstel voor het project Wijkprikkels.

Voortaan zijn er 32 outdoor schaakborden, verspreid over twaalf locaties. Dat komt voort uit het participatieproject Wijkprikkels waarbij bewoners voorstellen kunnen doen om hun buurt aangenamer, actiever en socialer te maken.  De nieuwe, vast verankerde schaaktafels nodigen zowel ervaren spelers beginnelingen uit om een partij te spelen.

"Schaken prikkelt de geest, nodigt uit tot ontmoeting en maakt onze buurten op een eenvoudige manier actiever en socialer."

Charlotte Verkeyn, schepen van Sport

Om het initiatief voor iedereen toegankelijk te maken worden gratis schaakstukken ter beschikking gesteld. Deze kunnen eenvoudig worden ontleend via verschillende uitleenpunten in de stad.

"Sport in de openbare ruimte brengt mensen samen: zien sporten doet sporten", vertelt Charlotte Verkeyn, schepen van Sport. "Met deze nieuwe schaaklocaties versterken we dat principe. Schaken prikkelt de geest, nodigt uit tot ontmoeting en maakt onze buurten op een eenvoudige manier actiever en socialer."

