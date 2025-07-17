Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het College van Burgemeester en Schepenen van Brugge heeft beslist om de vzw Basics een tijdelijk onderkomen te bieden in de judozaal van het Jan Breydelstadion. De vzw Basics kan er hun werking rond urban sports en freerunning verder uitbouwen.
De voormalige judozaal wordt op die manier een aantrekkelijke, centraal gelegen pop-up voor jongeren die deze hippe sporten willen beoefenen. De beslissing kadert in het stopzetten van de concessie-opdracht van de vzw Urban Depot (een consortium tussen verschillende partners: vzw Basics!, vzw de Driehoek en Exception Movement vzw) voor een tijdelijke Urban Sports invulling op de gewezen site van de stelplaats De Lijn in Assebroek. Op de gronden daar is bodemverontreiniging vastgesteld.
Sanering
Een grondige sanering is noodzakelijk en dit zal de nodige tijd vragen. Bovendien bleek dat de kosten voor een tijdelijke herbestemming daar te hoog zouden oplopen. Daarom besliste de Stad om de concessie-opdracht van de vzw Urban Depot voor de site in Assebroek te beëindigen. Deze beslissing werd in nauw overleg met de concessionaris genomen.
Tijdelijke oplossing
Schepen van Sport Olivier Strubbe: "De vzw Basics is al geruime tijd op zoek en vragende partij voor een uitvalsbasis om hun werking rond freerunning en Urban Sports verder uit te bouwen. Die mogelijkheid was er op de voormalige site van Stelplaats De Lijn in Assebroek. De plannen daar waren concreet, maar lopen nu vertraging op door de nood aan een grondige sanering van de gronden."
"De vzw Basics maakte al kosten om de site De Lijn te ontwikkelen. Om hen alsnog de mogelijkheid te bieden om hun werking verder te zetten én de gemaakte kosten te compenseren, gingen we samen op zoek naar een tijdelijke oplossing. We vonden die in de Judozaal van het Jan Breydelstadion. De bezetting was nog minimaal voor andere sporten, maar de ruwe, urbane context biedt een passende setting voor de verdere uitbouw van Urban Sports. De blokken en judomatten van Sport Brugge kunnen hier worden ingezet, aangevuld met eigen materiaal van de vzw.”