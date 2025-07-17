De voormalige judozaal wordt op die manier een aantrekkelijke, centraal gelegen pop-up voor jongeren die deze hippe sporten willen beoefenen. De beslissing kadert in het stopzetten van de concessie-opdracht van de vzw Urban Depot (een consortium tussen verschillende partners: vzw Basics!, vzw de Driehoek en Exception Movement vzw) voor een tijdelijke Urban Sports invulling op de gewezen site van de stelplaats De Lijn in Assebroek. Op de gronden daar is bodemverontreiniging vastgesteld.

Sanering

Een grondige sanering is noodzakelijk en dit zal de nodige tijd vragen. Bovendien bleek dat de kosten voor een tijdelijke herbestemming daar te hoog zouden oplopen. Daarom besliste de Stad om de concessie-opdracht van de vzw Urban Depot voor de site in Assebroek te beëindigen. Deze beslissing werd in nauw overleg met de concessionaris genomen.

