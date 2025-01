Het eerste werkingsjaar van een nieuwe middelbare school wordt altijd zelf gefinancierd. "Dat betekent dat we de komende 6 jaar extra middelen nodig hebben om deze droom waar te maken. Daarom zijn we in gesprek met ouders, bedrijven en organisaties die geloven in de maatschappelijke meerwaarde van ons project en ons financieel willen ondersteunen."