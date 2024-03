Er waren zo’n 200 fietsdiefstallen, een forse toename van vooral van dure elektrische fietsen. En dan is er nog de cybercriminaliteit. Phishing is met 86% gestegen tegenover 2022. Didier Vandecasteele, korpschef politiezone Grensleie: “Wij doen enorm veel vaststellingen. Het parket doet zijn best om te vervolgen, maar het is heel moeilijk, want sommige daders zitten in het buitenland. Ik denk dat de beste manier hier ‘voorkomen’ is, in plaats van ‘genezen’.”