De banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC richtten Batopin in 2020 op om geldautomaten gezamenlijk en gespreid over heel België uit te rollen, terwijl ze hun eigen automaten opdoeken. Eind 2021 openden de eerste Cash-punten de deuren, intussen staat de teller op 400 locaties met alles samen een duizendtal geldautomaten.



Tegen eind volgend jaar wil Batopin alle geplande 970 Cash-punten met 2.510 automaten, verspreid over 503 van de 581 gemeenten, ingericht hebben. Voor 150 bijkomende vestigingen sloot het al huurcontracten af, maar voor 420 locaties is het bedrijf nog op zoek naar geschikte plaatsen.

In West-Vlaanderen zijn de batopinpunten al in opbouw in De Haan, Wielsbeke, Zonnebeke, Ruiselede, Koekelare en Oostkamp. Op heel wat andere locaties wordt er nog gezocht naar een geschikt pand.

Door nu duidelijk aan te geven waar het nog op zoek is naar geschikte plaatsen, hoopt Batopin ook makkelijker verhuurders te kunnen vinden. "Geschikte panden vinden, blijft een uitdaging", zegt Ghysel. "Ze moeten aan een reeks vereisten voldoen rond veiligheid, omvang en parkeergelegenheid in de buurt, maar de grote uitdaging is vaak om panden te vinden die toegankelijk zijn voor mensen met een verminderde mobiliteit of die we toegankelijk kunnen maken."