Negen nieuwe geldautomaten op komst in West-Vlaanderen
© Belga
Batopin, het geldautomatenbedrijf van de vier grootbanken, opent in het komende halfjaar 150 nieuwe Cash-punten. Dat maakte het vrijdagochtend bekend. In onze provincie zijn er op negen locaties automaten in opbouw, voor vijf locaties wordt nog naar een geschikte plek gezocht om een automaat te installeren.
In de komende zes maanden komen er 150 nieuwe cashautomaten in heel Vlaanderen bij. In onze provincie zijn dat er al zeker negen, wat het totaal op 112 plaatsen met een Batopin-automaat brengt. De uitrol gaat zo een kwart sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder. "In 2026 worden bovendien meer Cash-punten dan oorspronkelijk voorzien uitgerust met een stortingsfunctie", luidt het.
De negen plaatsen waar ze momenteel een cashautomaat aan het bouwen zijn of nog wachten op een vergunning zijn Alveringem, Loppem, Westrozebeke, Meulebeke, Harelbeke, Geluwe, Gullegem, Marke en Otegem.
In Oedelem, Dudzele, Oostende, Roeselare en Ruddervoorde zoeken ze nog een geschikte locatie. Zes gemeenten moeten het dan nog steeds zonder doen, dat zijn: Zuienkerke, Pittem, Oostrozebeke, Spiere-Helkijn, Mesen en Vleteren.
Wat is Batopin?
De banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC richtten Batopin in 2020 op om neutrale geldautomaten gezamenlijk en gespreid over heel België uit te rollen, terwijl ze hun eigen dure automaten opdoeken te midden van lager cashgebruik en een verminderd aantal geldafhalingen. Eind 2021 openden de eerste Cash-punten de deuren, intussen staat de teller op 750 locaties.
Naast het Batopin-initiatief van de vier grootbanken is er onder andere nog Jofico, een joint venture van Crelan (met ook Axa Bank en Europabank), Argenta, vdk bank en bpost voor het beheer van hun geldautomaten.