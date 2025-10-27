De negen plaatsen waar ze momenteel een cashautomaat aan het bouwen zijn of nog wachten op een vergunning zijn Alveringem, Loppem, Westrozebeke, Meulebeke, Harelbeke, Geluwe, Gullegem, Marke en Otegem.

In Oedelem, Dudzele, Oostende, Roeselare en Ruddervoorde zoeken ze nog een geschikte locatie. Zes gemeenten moeten het dan nog steeds zonder doen, dat zijn: Zuienkerke, Pittem, Oostrozebeke, Spiere-Helkijn, Mesen en Vleteren.