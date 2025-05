De tentoonstelling spreidt zich uit over drie verdiepingen en verrast met een mix van zintuiglijke ervaringen en indrukwekkende installaties. Zo kan je in The Golden River het volledige traject van vlas tot kunstwerk zien: van het gesponnen vlasgaren, over het met de hand geprepareerde schilderdoek, tot het uiteindelijke schilderij. Vandaag de dag wordt vlas onder meer gebruikt in auto-onderdelen, racefietsen, padelrackets en isolatiematerialen.

Curator Kathleen Claerhout, zelf ook beeldend kunstenaar, ontwikkelde de expo in samenwerking met de steun van verschillende spelers uit de vlas- en linnensector alsook kunstenaars en designers. FLAX DNA loopt nog tot maandag 26 mei.