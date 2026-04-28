Voortaan moet elke recreatieve visser zich registreren via het digitale systeem RecFishing van de Europese Commissie. De nieuwe regels en de verplichte registratie in een vangstapp gelden voor alle strandvissers, vissers op staketsels en niet-professionele hengelaars op kleine bootjes.

Bart Merckaert, Agentschap Landbouw en Visserij: "Vanuit de overheid hadden we geen goed idee van wat recreatieve vissers vangen en wat ze terugzetten. We willen daar een beter beeld van om meer te weten over wat er in zee zit en hoe de visbestanden zijn."



De app is gebruiksvriendelijk en volgens de visserijcontrole is het helemaal niet de bedoeling om strenger te zijn en vooral boetes uit te schrijven. Twee maanden per jaar, in februari en maart, mogen zeebaarzen niet meer meegenomen worden. Paling is zelfs helemaal verboden omdat hij zo bedreigd is.

Ook zeebaars verdient extra bescherming. Eigenlijk is er voor andere soorten niet veel veranderd, maar registreren en in de app doorgeven wat je vangt, hoeveel het weegt en of je het teruggooit is voortaan de regel.

