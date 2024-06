De wet zat al maanden geblokkeerd op het niveau van de Raad (de lidstaten), ook al was eerder al een politiek akkoord over de natuurherstelwet gevonden met het Europees Parlement. De Oostenrijkse groene minister Leonore Gewessler kondigde zondag aan dat haar land dan toch vóór de wet zou stemmen, wat meteen de deur openzette voor de goedkeuring vandaag.

Bij de stemming bleek de vereiste gekwalificeerde meerderheid bereikt te zijn. Twintig van de 27 lidstaten stemden voor, zes stemden tegen, enkel België onthield zich.



De vergadering van de milieuministers werd voorgezeten door de Brusselse minister Alain Maron, in naam van het Belgische EU-voorzitterschap. "Dit is het resultaat van hard werk, dat resultaat opgeleverd heeft. We hebben geen tijd voor een pauze bij het beschermen van onze natuur", reageerde hij meteen na de stemming.