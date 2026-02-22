Bio Battle is ontwikkeld door #ANT en volgt op het succes van een eerdere escape game voor kinderen in Bulskampveld. Aan die game namen tot nu toe al 1.331 personen deel.

“Met Bio Battle brengen we natuurbeleving, spel en leren samen in één sterk concept. Je ontdekt al spelend hoe een ecosysteem werkt, en dat in het hart van Bulskampveld", zegt gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Landschap Jurgen Vanlerberghe.

