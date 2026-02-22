Provinciedomein Bulskampveld in Beernem stelt Bio Battle voor. Dat is een nieuwe escape game in openlucht waarin teams opdrachten, puzzels en raadsels oplossen. Elke juiste oplossing levert energie op. Spelers moeten samenwerken en strategisch keuzes maken in een spel dat draait rond de dynamiek van een ecosysteem.
Bio Battle is ontwikkeld door #ANT en volgt op het succes van een eerdere escape game voor kinderen in Bulskampveld. Aan die game namen tot nu toe al 1.331 personen deel.
“Met Bio Battle brengen we natuurbeleving, spel en leren samen in één sterk concept. Je ontdekt al spelend hoe een ecosysteem werkt, en dat in het hart van Bulskampveld", zegt gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Landschap Jurgen Vanlerberghe.
Door het bos
Met Bio Battle wil Bulskampveld natuurwetenschappen tot leven brengen buiten de klas. Deelnemers trekken het bos in, lossen opdrachten op en ervaren hoe organismen samenwerken, concurreren en zich aanpassen. Het spel combineert plezier met leerdoelen rond evolutie, biodiversiteit en ecologie.
Voor scholen en groepen
Bio Battle richt zich op scholen, maar ook bedrijven en verenigingen kunnen de escape game boeken voor een teammoment in een groene omgeving. In kleine teams trekken deelnemers het bos in en ontdekken ze hoe samenwerking en strategie het verschil maken.