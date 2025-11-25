Federaal minister van mobiliteit Jean-Luc Crucke is ook voorzitter van de Eurometropool. Jean-Luc Crucke, voorzitter Eurometropool: "Als je naar een plaats gaat die je niet kent, ga je bijvoorbeeld eerst om een museum te bezoeken. Maar daarna blijf je daar, ga je een glas bier drinken, mensen ontmoeten. Kijk naar de economie. Kun je iets kopen en verkopen? Dat is de wereld."

West-Vlamingen maken dan weer kennis met bijvoorbeeld het Museum voor Kunst en Industrie in Roubaix, het wetenschapsmuseum in Villeneuve d’Ascq of het Palais des Beaux Arts in Rijsel.