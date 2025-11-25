Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In het museum Texture in Kortrijk is gisteravond de C’Art pas voorgesteld. Daarmee kun je 20 Franse en 8 Belgische musea bezoeken in de Eurometropool, dat is de Europese regio Kortrijk, Doornik, Rijsel. De goedkope pas leidt meer toeristen uit Noord-Frankrijk en Wallonië naar musea in Ieper en Kortrijk.
Eén cultuurpas opent nu de deuren van 20 Franse, 4 Waalse en 4 West-Vlaamse musea. Dat moet de drempel verlagen voor een museumbezoek in de Eurometropool. Jongeren betalen dan ook maar 20 euro voor een jaarpas.
Nieuwe kansen voor musea
In West-Vlaanderen gaat het om de musea Flanders Fields, Yper Museum, Texture en Abby in Kortrijk. Dit brengt ook nieuwe toeristische en economische mogelijkheden. De cultuurpas maakt mensen in de Eurometropool duidelijk dat je niet ver moet reizen om bijzondere kunstcollecties en tentoonstellingen te bewonderen.
Cultuur versterkt economie
Federaal minister van mobiliteit Jean-Luc Crucke is ook voorzitter van de Eurometropool. Jean-Luc Crucke, voorzitter Eurometropool: "Als je naar een plaats gaat die je niet kent, ga je bijvoorbeeld eerst om een museum te bezoeken. Maar daarna blijf je daar, ga je een glas bier drinken, mensen ontmoeten. Kijk naar de economie. Kun je iets kopen en verkopen? Dat is de wereld."
West-Vlamingen maken dan weer kennis met bijvoorbeeld het Museum voor Kunst en Industrie in Roubaix, het wetenschapsmuseum in Villeneuve d’Ascq of het Palais des Beaux Arts in Rijsel.