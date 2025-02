De nieuwe burgemeester van Nieuwpoort Kris Vandecasteele neemt de sjerp over van zijn CD&V-partijgenoot Geert Vanden Broucke die al voor de verkiezingen vrijwillig een stap op zij wilde zetten. Vandecasteele is 55 en bouwkundig ingenieur van opleiding. Al drie legislaturen was hij schepen van lokale visserij en ook als burgemeester houdt hij die bevoegdheid. "Ik heb nu de eed afgelegd. Dat zorgt ervoor dat ik van aangewezen burgemeester, nu ook officieel burgemeester ben. De uitdagingen zijn heel anders dan schepen zijn. Ik was dat 17 jaar. Het is toch een andere stiel. Ik ben nu de eindverantwoordelijke."