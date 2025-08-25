Onder de inwoners zijn de meningen verdeeld. Sommigen zijn kritisch over de omgeving rond de brug. “We hebben hier in Menen drie fietsbruggen op minder dan een kilometer van elkaar. De fietsers kunnen ook over de andere brug rijden. Het zicht van de barakken verandert ook helemaal. De schepen van Openbare ruimte noemt dit een park, maar het is een wildernis”, klinkt het bij een buurtbewoner. Anderen zijn net positief over de nieuwe verbinding. “We zijn wel tevreden met het uitzicht en de hellingsgraad. Ik vreesde daarvoor om er te voet op te gaan, maar het valt heel goed mee. Er is ook een anti-slip laag, dus dat is positief.”