In Menen is de nieuwe Blauwersbrug officieel geopend. De fiets- en voetgangersbrug moet de stad vlotter en veiliger verbinden voor zwakke weggebruikers, maar niet iedereen is even enthousiast over het nieuwe uitzicht en de omgeving.
Na jaren aan voorbereidingen en een lange aanslepende werf is de de Blauwerbrug eindelijk geopend door burgemeester Eddy Lust, enkele schepenen en Maxim Veys, voorzitter van De Vlaamse Waterweg. “Tussen droom en daad staan heel veel zaken in de weg. Vaak zijn dat juridische procedures, beroepen, bezwaarschrijften ...”, aldus Veys.
Verdeelde meningen
Onder de inwoners zijn de meningen verdeeld. Sommigen zijn kritisch over de omgeving rond de brug. “We hebben hier in Menen drie fietsbruggen op minder dan een kilometer van elkaar. De fietsers kunnen ook over de andere brug rijden. Het zicht van de barakken verandert ook helemaal. De schepen van Openbare ruimte noemt dit een park, maar het is een wildernis”, klinkt het bij een buurtbewoner. Anderen zijn net positief over de nieuwe verbinding. “We zijn wel tevreden met het uitzicht en de hellingsgraad. Ik vreesde daarvoor om er te voet op te gaan, maar het valt heel goed mee. Er is ook een anti-slip laag, dus dat is positief.”
Blauwers
De Blauwersbrug is vanaf vandaag open voor fietsers en voetgangers en moet het centrum van Menen veiliger en beter bereikbaar maken. De naam van de brug werd bepaald door de Stad Menen: “De Blauwersbrug is een verwijzing naar het smokkelverleden van onze grensstaat”, legt burgemeester Lust uit. “In de vorige eeuw en vooral tussen de wereldoorlogen werd op veel creatieve manieren onder meer koffie, boter, alcohol en tabak over de grens gesmokkeld. De vindingrijke uitvoerders werden in de volksmond ‘blauwers’ genoemd. Ze hielpen met hun verborgen activiteiten de buurt overleven. De naam van de brug doet deze buurtbewoners van destijds eer aan.“