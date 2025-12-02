Nieuwe bibliotheek en kinderopvang

Een van de grootste projecten is de bouw van een nieuwe bibliotheek en kinderopvang in Wakken, goed voor 5,5 miljoen euro. Daarnaast wil Dentergem extra inzetten op dienstverlening. Zo komt er een versterkt onthaal op het gemeentehuis en worden een vijftal extra medewerkers aangeworven.

Heraanleg van wegen en rioleringen

De gemeente investeert ruim 9 miljoen euro in de heraanleg van wegen, voet- en fietspaden, en in de vernieuwing van rioleringen. Ook waterbeheer blijft een prioriteit. Er komt een nieuw bufferbekken waar regenwater kan opgevangen en opnieuw gebruikt worden, onder meer voor landbouw.

