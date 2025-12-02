14°C
Dentergem

Nieu­we bibli­o­theek en gro­te wegen­wer­ken: Den­ter­gem inves­teert 34,5 mil­joen euro

Dentergem maakt de komende jaren 34,5 miljoen euro vrij voor een reeks grote projecten. De gemeente bouwt onder meer een nieuwe bibliotheek en kinderopvang in Wakken en pakt verschillende wegen en rioleringen aan. De lokale belastingen blijven daarbij ongewijzigd.

De gemeente Dentergem heeft haar nieuwe meerjarenplan 2025-2031 voorgesteld. Volgens het bestuur is het een ambitieus plan, goed voor 34,5 miljoen euro aan investeringen. “Voor een gemeente van 8.786 inwoners is dat een stevige inspanning”, klinkt het. “We tonen daarmee dat we als kleine landelijke gemeente bestuurskrachtig zijn.”

Nieuwe bibliotheek en kinderopvang

Een van de grootste projecten is de bouw van een nieuwe bibliotheek en kinderopvang in Wakken, goed voor 5,5 miljoen euro. Daarnaast wil Dentergem extra inzetten op dienstverlening. Zo komt er een versterkt onthaal op het gemeentehuis en worden een vijftal extra medewerkers aangeworven.

Heraanleg van wegen en rioleringen

De gemeente investeert ruim 9 miljoen euro in de heraanleg van wegen, voet- en fietspaden, en in de vernieuwing van rioleringen. Ook waterbeheer blijft een prioriteit. Er komt een nieuw bufferbekken waar regenwater kan opgevangen en opnieuw gebruikt worden, onder meer voor landbouw.

Koenraad Degroote

Burgemeester Koenraad Degroote © Belga

Veiligheid en financiën

Ook veiligheid krijgt extra aandacht. Dentergem trekt meer middelen uit voor brandweer en politie, en kijkt daarbij naar een nauwere samenwerking met veiligheidspartner RIHO.

Ondanks de forse investeringen worden de belastingen niet verhoogd. De aanvullende personenbelasting en opcentiemen blijven gelijk. Er wordt wel gedacht aan een indexatie van enkele retributies, een aanpassing van de bedrijfsbelasting en een beperkte belasting op toeristische overnachtingen.

“Dankzij een gezond financieel beleid blijven alle plannen beheersbaar”, benadrukt het bestuur. De gemeente gaat daarvoor wel nieuwe leningen aan, maar wijst erop dat ze momenteel geen lopende leningen heeft.

Meerjarenplan

