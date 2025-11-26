10°C
Blankenberge

Nieuw woon­zorg­cen­trum en casi­no­si­te krijgt make-over: Blan­ken­ber­ge inves­teert 89 mil­joen euro

De stad Blankenberge heeft haar meerjarenplan klaar. De badstad investeert de komende zes jaar 89 miljoen euro. De grootste investering gaat naar de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en ook de site van het casino wordt aangepakt. Zoals eerder al was gelekt, is de heraanleg van de Grote Markt niet opgenomen in het plan. De partijen binnen het stadsbestuur raken het daar maar niet over eens.

Het grootste project in het meerjarenplan van Blankenberge is de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Er zal ook plaats zijn voor een lokaal dienstencentrum. De stad voorziet zelf zo'n 4 miljoen euro maar de grootste investering, meer dan 31 miljoen euro, komt via een nieuw opgerichte welzijnsvereniging. 

De site rond het casino krijgt ook een volledige herontwikkeling. Daarvoor is 7,5 miljoen euro voorzien. Tegen 2030 wenst Blankenberge die site in de markt te zetten via een zogenaamde PPS-constructie, waarbij een overheid een samenwerking aangaat met een private partner. Dat zou de stadskas ook 10 miljoen euro moeten opbrengen op termijn. 

Iconische trap en windscherm

Blankenberge hecht naar eigen zeggen veel belang aan erfgoed dat een deel van de identiteit is van de stad. Zo was al duidelijk dat de historische trap in de Kerkstraat gerestaureerd wordt. Daarvoor is 725.000 euro voorzien, waarvan een klein deel via een erfgoedpremie. 

Ook het bekende windscherm aan de jachthaven, waar je uit de wind en in de zon even kan verpozen, krijgt een restauratie. De Paravang is verouderd en de constructie roest. 1 miljoen euro moet de Paravang weer minstens tien jaar doen schitteren. 

Daarnaast krijgt het Belle Epoque Centrum in Blankenberge een renovatie van een klein miljoen euro. 

Paravang 1

Voorlopig geen nieuwe Grote Markt

Opvallende afwezige in het meerjarenplan: de heraanleg van de Grote Markt. Dat was nochtans het onderwerp tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Voorlopig raken de vier partijen uit het stadsbestuur het niet eens over hoe ze de Grote Markt willen aanpakken. Team Blankenberge van burgemeester Björn Prasse en Vooruit zijn voor een heraanleg met eventueel ondergrondse parking. N-VA en CD&V Plus zien dat liever anders. Die beslissing is voorlopig uitgesteld waardoor er geen budget voorzien is. De intentie is er wel om begin volgend jaar met een plan te komen.

Blankenberge markt

Inkomsten uit verkoop sites

Om enkele grote investeringen mogelijk te maken, wil de stad ook extra inkomsten genereren. De belastingen voor de inwoners en tweedeverblijvers verhogen niet maar Blankenberge verkoopt wel enkele gronden en gebouwen. 

De site De Strandjutter en de Bezaan zullen na de verhuis van het woonzorgcentrum verkocht worden. Elk goed voor 3,5 miljoen euro. De verkoop van de site van het oude zwembad moet 15 miljoen euro opbrengen.

Ook hierin investeert Blankenberge:

  • Nieuwe locatie voor het recyclagepark
  • Heraanleg van de Lissewegestraat en de 'Vogelwijk'
  • Aansluiting van de F34-fietssnelweg met de heraanleg van de Karel Deswertlaan
  • Opfrissingswerken van de bibliotheek
  • Energiezuiniger maken van het stadhuis
  • Opfrissen van speelpleinen en jeugdinfrastructuur zoals De Brislam, De Speeldoze en De Sol. 
  • Opening van een extra locatie voor kinderopvang van 0 tot 3 jaar
Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Ongeval frituur 1
Nieuws

Man (51) in kritieke toestand na val in frituur op Grote Markt in Ieper

