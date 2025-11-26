Het grootste project in het meerjarenplan van Blankenberge is de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Er zal ook plaats zijn voor een lokaal dienstencentrum. De stad voorziet zelf zo'n 4 miljoen euro maar de grootste investering, meer dan 31 miljoen euro, komt via een nieuw opgerichte welzijnsvereniging.

De site rond het casino krijgt ook een volledige herontwikkeling. Daarvoor is 7,5 miljoen euro voorzien. Tegen 2030 wenst Blankenberge die site in de markt te zetten via een zogenaamde PPS-constructie, waarbij een overheid een samenwerking aangaat met een private partner. Dat zou de stadskas ook 10 miljoen euro moeten opbrengen op termijn.