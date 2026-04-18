Nieuw woonproject ‘Loof’ op oude ziekenhuissite in Kortrijk bereikt hoogste punt
In Kortrijk heeft het woonproject Loof, op de site van het voormalige ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid, zijn hoogste punt bereikt. De eerste fase met bijna 100 appartementen moet tegen najaar 2027 klaar zijn. Opvallend zijn onder meer de beschermde Engelse tuin en de mix aan woonvormen.
Op de site van het vroegere ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid in Kortrijk heeft projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute het hoogste punt van de eerste gebouwen bereikt. Het gaat onder meer om residenties Park Nolf en Gloriëtte, goed voor bijna 100 appartementen.
“We staan hier op het hoogste punt van gebouw A3, zes verdiepingen, ongeveer 20 meter boven het maaiveld. Het is ook de eerste keer dat ik hier sta, dus een primeur voor mezelf”, zegt CEO Joris Vrielynck.
Gevarieerde bewonersmix
De appartementen variëren van stadswoningen tot luxueuzere parkappartementen met extra voorzieningen zoals een fitness, co-workingruimte en feestzaal. “We voorzien ook grote gekoelde wijnkelders, wat toch vrij exclusief is”, aldus Vrielynck. De prijzen lopen op tot 1,2 miljoen euro voor de duurste appartementen.
Toch mikt het project niet uitsluitend op het hogere segment. Met onder meer een co-livingproject wil de ontwikkelaar een gevarieerde bewonersmix aantrekken.
Koetshuis, de gloriëtte en het parktorentje in ere hersteld
Een centrale rol is weggelegd voor de beschermde Engelse landschapstuin, die wordt uitgebreid tot anderhalve hectare binnen de totale site van 3,5 hectare. “Dit project ligt op een belangrijke as tussen het station en Hoog Kortrijk. De site wordt ook doorwaadbaar en krijgt een veilige fietsverbinding”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.
Daarnaast wordt het aanwezige erfgoed opgewaardeerd. “Het koetshuis, de gloriëtte en het parktorentje worden allemaal in ere hersteld. Zo komt de geschiedenis opnieuw tot leven,” aldus Maddens.
De eerste fase van het project wordt verwacht tegen het najaar van 2027. Intussen werkt de ontwikkelaar al aan nieuwe vergunningsaanvragen voor extra woningen, handelszaken en kantoren op de site.