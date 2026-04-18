Op de site van het vroegere ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid in Kortrijk heeft projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute het hoogste punt van de eerste gebouwen bereikt. Het gaat onder meer om residenties Park Nolf en Gloriëtte, goed voor bijna 100 appartementen.

“We staan hier op het hoogste punt van gebouw A3, zes verdiepingen, ongeveer 20 meter boven het maaiveld. Het is ook de eerste keer dat ik hier sta, dus een primeur voor mezelf”, zegt CEO Joris Vrielynck.