16°C
Aanmelden
Nieuws
Lo-Reninge

Nieuw uit­kijk­punt op geres­tau­reer­de Sint-Pie­ters­kerk in Lo

Uitkijkpunt Lo

Het gloednieuwe uitkijkpunt in Lo

Burgemeester Lieve Castryck presenteerde vanochtend het nieuwe uitkijkpunt op de toren van de gerestaureerde Sint‑Pieterskerk in Lo. Vanaf 1 mei zal de toren toegankelijk zijn voor het publiek. De presentatie van de toren is een nieuwe realisatie binnen ‘Clim@TouVert’, het Europees subsidieproject dat in West‑Vlaanderen en het Département du Nord inzet op kwalitatieve wandelbelevingen.

"Tijdens de klim ontdek je boeiende verhalen over de kerk en de streek, eenmaal boven vind je een adembenemend uitzicht over de uitgestrekte polders. Kinderen kunnen onderweg deelnemen aan een speelse zoektocht, waardoor de beklimming voor het hele gezin een unieke belevenis is” aldus Lieve Castryck, burgemeester van Lo-Reninge.

20260418 Lintje

De symbolische knip in het lintje

Extra toevoegingen na restauratie

De Sint‑Pieterskerk in Lo stond het voorbije anderhalf jaar in de steigers voor grondige restauratiewerken. Daarnaast kreeg de toren een extra toevoeging om de toren toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers. Het uitkijkpunt op de toren is 31 meter hoog. Bovenaan zijn vier verrekijkers geïnstalleerd en eentje speciaal voor kinderen waarmee de bezoekers de omgeving kunnen bewonderen. De toren gaat open voor het grote publiek op 1 mei en is tijdens het toeristisch seizoen elke dag gratis te bezoeken tussen 10 en 17 uur. Tijdens de wintermaanden gelden er andere openingsuren.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Victor Peeters
Europa Sint-Pieterskerk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

16°C
Aanmelden