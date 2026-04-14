De Sint‑Pieterskerk in Lo stond het voorbije anderhalf jaar in de steigers voor grondige restauratiewerken. Daarnaast kreeg de toren een extra toevoeging om de toren toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers. Het uitkijkpunt op de toren is 31 meter hoog. Bovenaan zijn vier verrekijkers geïnstalleerd en eentje speciaal voor kinderen waarmee de bezoekers de omgeving kunnen bewonderen. De toren gaat open voor het grote publiek op 1 mei en is tijdens het toeristisch seizoen elke dag gratis te bezoeken tussen 10 en 17 uur. Tijdens de wintermaanden gelden er andere openingsuren.



