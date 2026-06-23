De Panne heeft er een nieuw kunstwerk bij. Op de hoogste duin van de gemeente, is vandaag het bronzen beeld Kykhill van kunstenaar Johan Tahon onthuld. Het werk kijkt uit over zee en brengt een eerbetoon aan het vissersverleden van De Panne en Adinkerke.
Voor de onthulling zakten heel wat mensen af naar de duin in de Dumontwijk. Ook een parade maakte deel uit van het moment. Het beeld is het nieuwste werk van Johan Tahon, een beeldend kunstenaar afkomstig uit Menen.
Met Kykhill wil Tahon het verhaal van de vissers en hun families opnieuw onder de aandacht brengen.
“Wat toen niet kon plaatsvinden, heb ik nu zelf een beetje kunnen goedmaken door hier een beeld te plaatsen."
Persoonlijke band
Achter het kunstwerk schuilt ook een persoonlijk verhaal. De overgrootvader van Tahon kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven op zee. De locatie van het beeld heeft voor de kunstenaar dan ook een bijzondere betekenis.
“Hier vlakbij staat het huis waar mijn vader, grootvader en mijn overgrootvader leefden”, vertelt Tahon. “Ik zit hier midden in de Dumontwijk, op de hoogste duin van de gemeente."
Historische plek
De Kykhill is niet toevallig gekozen. Vroeger kwamen vissersvrouwen naar deze hoge duin om uit te kijken over zee en te zien of de vissers terugkeerden.
Het nieuwe standbeeld maakt deel uit van de tentoonstelling Wat de Zee Bewaart van Johan Tahon. Die loopt nog tot en met 27 september in Cultuurhuis De Scharbiellie in De Panne.