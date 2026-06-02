Zorgcampus ’t Huis opende in juni 2024 met onder meer een woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, wijkcentrum en voorschoolse kinderopvang. Met de opening van het nieuwe stadspark is nu ook de volgende fase afgerond.

Het park ligt aan de voorzijde van de site, aan de Condédreef, en vormt een publieke buitenruimte voor zowel de zorgcampus als de buurt. De grijze vlakte van vroeger maakt zo plaats voor een groene ontmoetingsplek.

