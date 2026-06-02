In Kortrijk is het nieuwe stadspark aan zorgcampus ’t Huis officieel geopend. Het park van 1,1 hectare brengt groen, spel en kunst samen en moet bewoners, bezoekers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.
Zorgcampus ’t Huis opende in juni 2024 met onder meer een woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, wijkcentrum en voorschoolse kinderopvang. Met de opening van het nieuwe stadspark is nu ook de volgende fase afgerond.
Het park ligt aan de voorzijde van de site, aan de Condédreef, en vormt een publieke buitenruimte voor zowel de zorgcampus als de buurt. De grijze vlakte van vroeger maakt zo plaats voor een groene ontmoetingsplek.
“Het park is méér dan groen. Het is een gedeelde plek waar zorg, buurtleven en ontspanning elkaar ontmoeten."
Veel groen
In het nieuwe park zijn 115 bomen geplant. Daarnaast is er 2.430 vierkante meter bosgoed met inheemse struiken, 242 vierkante meter vaste planten en 8.000 vierkante meter bloemenweide voor insecten en kleine dieren.
Er is ook 2.200 vierkante meter graszone voorzien voor spelende kinderen en buurtactiviteiten. Een wadi van 450 vierkante meter moet zorgen voor waterinfiltratie. Daarnaast is er een regenput van 220.000 liter.
Het park krijgt ook een educatieve functie. Voor de aanpalende PTI Campus Wetenschap en Groen zijn drie groenzones voorzien. Leerlingen kunnen er praktijklessen volgen en leren hoe je een park onderhoudt.
Spel en ontmoeting
Het stadspark is ingericht voor jong en oud. Er is een speelzone met toegankelijke speelelementen, twee petanquebanen en veertien zitbanken die ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Een netwerk van toegankelijke paden leidt bezoekers naar verschillende verblijfsplekken in het park.
Bovengronds zijn er 58 fiets- en autoparkeerplaatsen voor bezoekers. Later dit jaar komen daar nog laadpunten voor elektrische voertuigen bij. De ondergrondse parking telt 70 fietsparkeerplaatsen en 57 autoparkeerplaatsen voor het personeel van de zorgcampus.
Voor de aanleg van het park en de bovengrondse parking investeerde de stad 869.800 euro. De inrit naar de ondergrondse parking kostte 581.289 euro.
Muziek en kunst
Een opvallend element in het park is het nieuwe kunstwerk Cuckoo Clock House van de Italiaanse kunstenaar Massimo Bartolini. Hij ontwierp een klankkast in de vorm van een kiosk, omringd door een cirkelvormige houten bank.
De kiosk werkt als een jukebox en laat elk uur een lied weerklinken. Dat is een hedendaagse verwijzing naar de klok van de vroegere rusthuiskapel, die vroeger het ritme van de buurt bepaalde. De muziek bestaat uit favoriete nummers van bewoners en buurtbewoners. Bezoekers kunnen ook hun eigen muziek afspelen door hun smartphone met de kiosk te verbinden.
Ook de speeltoestellen rondom sluiten aan bij muziek en beweging, met onder meer een reuzenxylofoon voor kleuters, een danspaal voor tieners en een trampoline die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
“Dit park is meer dan een mooie plek in het groen. Het is een plaats waar mensen elkaar kunnen vinden via kunst en muziek."
Feest voor de buurt
De opening van het stadspark valt samen met het jaarfeest van ’t Huis. Vanaf 7 uur is er een rommelmarkt. Tussen 10.30 en 17 uur zijn er doorlopend activiteiten met bar en catering, kinderanimatie, muzikale ambiance en petanque.
Om 12.15 uur is de officiële inhuldiging van het park, gevolgd door een receptie met een gratis drankje voor bezoekers. De opbrengst van de activiteiten gaat naar animatie en activiteiten voor de bewoners van ’t Huis.