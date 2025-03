Nood aan meer groene speelruimte

De publieke speelruimte voor jeugdbewegingen, scholen en verenigingen is vrij beperkt in Rollegem. Zo gebruikt de lokale chiro al enkele jaren de weide achter de begraafplaats als speelveld, maar landschappelijke ingrepen waren eerder nog niet mogelijk. Ook vanuit de inwoners nam de vraag naar meer bos, bomen en groen in de omgeving de laatste jaren toe.

Daar heeft de stad Kortrijk nu iets aan gedaan: "Wat ooit een kaal speelveld was, is nu omgetoverd tot een fantastisch speelbos en een groene ravotzone. Jong en oud kunnen hier samenkomen om te ontspannen en te genieten van alles wat de natuur te bieden heeft", aldus Felix De Clerck, schepen van Jeugd in Kortrijk (cd&v).



Ecologisch en avontuurlijk

De inrichting van het nieuwe speelbos en een ravotzone kwam tot stand na een samenwerking tussen lokale partners en de stad. Onder meer Chiro Tandem, Vrije Basisschool Sint-Theresia en MFC De Kindervriend hadden een zegje in het project.