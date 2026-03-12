In Kortrijk zijn de plannen voorgesteld voor een nieuw stadsproject met appartementen, handelsruimtes en een publieke binnentuin, pal in het centrum. De werken starten mogelijk in 2027.
Leiedal en Ciril willen een site van 3.000 m² herontwikkelen vlak bij de Grote Markt. Het project omvat 54 appartementen, handelsruimtes en een ondergrondse parking.
Centraal komt een publiek toegankelijke binnentuin met aandacht voor groen en duurzaamheid. Historische gebouwen zoals het Textielhuis worden gerenoveerd.
"Meerwaarde voor de stad"
“We focussen op een mix van wonen en werken”, zegt Filip Vanhaverbeke. Volgens schepen Hannelore Vanhoenacker is het project “een meerwaarde voor de stad”.
Als de vergunning wordt goedgekeurd, starten de werken in 2027.
