Vlaams minis­ter Ben Weyts inves­teert 300.000 euro voor res­tau­ra­tie stad­huis Damme

Nieuw leven voor 15de eeuws Stadhuis van Damme

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weyts, investeert 300.000 euro in de restauratie van het stadhuis van Damme. Dankzij de Vlaamse steun kunnen de stabiliteitsproblemen van het historische stadhuis grondig en structureel worden aangepakt. De werken starten in mei en de totale kostprijs van alle restauratiewerken wordt op 2,47 miljoen euro geraamd. 

Op de pittoreske markt van Damme staat het historische stadhuis. Dit 15de eeuwse gebouw werd opgetrokken in Brabantse gotiek en is gebouwd op de plek van de oorspronkelijke houten hal uit 1241, toen het Zwin nog niet verzand was en Damme een haven had. Het stadhuis valt vandaag nog altijd op door de overwelfde dubbele trap met leeuwen, vier sierlijke hoektorentjes aan de voorgevel en de rijk versierde Raadszaal. Ook opvallend zijn het stadsuurwerk uit 1459, de zonnewijzer en zes gevelbeelden, vooral van graven van Vlaanderen. Vandaag is het stadhuis echter moeilijk toegankelijk voor bezoekers, weinig energiezuinig en kampt het ook met bouwkundige stabiliteitsproblemen. 

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert nu 300.000 euro in de restauratie van het Stadhuis van Damme. Concreet worden eerst de stabiliteitsproblemen grondig en structureel aangepakt, zodat het historische stadhuis in goede staat behouden blijft. Daarnaast worden de buitenschil en het schrijnwerk gerestaureerd om het gebouw energiezuiniger te maken. Zo kan de energiefactuur structureel dalen, terwijl het eeuwenoude uitzicht behouden blijft. Tegelijk worden de hallen nu klaargemaakt voor hun toekomstige functie als toeristisch onthaal.

2,47 miljoen

De totale kostprijs van alle restauratiewerken wordt geraamd op 2,47 miljoen euro, waarvan Vlaanderen via het Agentschap Onroerend Erfgoed 12,5 procent voor zijn rekening neemt. Het leeuwendeel van de kosten wordt gedragen door Stad Damme. De werken starten in mei en moeten tegen de zomer van 2027 afgerond zijn.

De redactie

