Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert nu 300.000 euro in de restauratie van het Stadhuis van Damme. Concreet worden eerst de stabiliteitsproblemen grondig en structureel aangepakt, zodat het historische stadhuis in goede staat behouden blijft. Daarnaast worden de buitenschil en het schrijnwerk gerestaureerd om het gebouw energiezuiniger te maken. Zo kan de energiefactuur structureel dalen, terwijl het eeuwenoude uitzicht behouden blijft. Tegelijk worden de hallen nu klaargemaakt voor hun toekomstige functie als toeristisch onthaal.

De totale kostprijs van alle restauratiewerken wordt geraamd op 2,47 miljoen euro, waarvan Vlaanderen via het Agentschap Onroerend Erfgoed 12,5 procent voor zijn rekening neemt. Het leeuwendeel van de kosten wordt gedragen door Stad Damme. De werken starten in mei en moeten tegen de zomer van 2027 afgerond zijn.