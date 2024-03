Een bouwkraan zette vandaag het kunstwerk op de rotonde aan de westelijke strekdam in Zeebrugge. En dat was een bijzonder, maar toch ook spannend moment voor kunstenaar Paul Casaer. Het kunstwerk is door de inwoners verkozen bij een wedstrijd tussen zes kunstenaars.

“Ik maakte me wat zorgen over de schaal. Ik wist dat het een heel monumentaal ding zou zijn maar we staan hier in een open ruimte met heel, veel visuele stoorzenders. Maar ik denk dat het allemaal best meevalt, dat het ding toch wel zijn plek opeist. Dit is toch wel een geruststelling”, vertelt de kunstenaar.