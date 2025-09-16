In Veurne bouwt Campus Engineering, het vroegere VTI, een gloednieuw gebouw voor de afdeling Elektriciteit. De werken moeten in september volgend jaar klaar zijn.
In het gebouw komen moderne elektriciteitslabo’s en leslokalen. Er rond komt veel groen. Campus Engineering Veurne is de enige school in de regio die de studierichting Elektrotechnieken aanbiedt in de dubbele finaliteit. De school werkt nauw samen met lokale bedrijven om jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt én verdere studies.
Nathalie Dewulf