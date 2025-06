De Westhoek en Frans-Vlaanderen hebben wellicht meer overeenkomsten dan verschillen, zo blijkt uit het nieuwe boek 'De Westhoek en Frans-Vlaanderen' van Jan Yperman. "De Westhoek is een beetje een uithoek van Vlaanderen en eigenlijk is Frans-Vlaanderen dat ook. Dan is het bijna vanzelfsprekend dat we proberen om die netwerken verder uit te werken op vlak van fietsen en wandelen, maar ook heel recent rond het klimaat", vertelt auteur Jan Yperman.